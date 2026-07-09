Фото: 5-tv.ru

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В этом году стиль объединил традиции русской культуры, сказочность, городские виды и современные технологии, создавая единый художественный образ.

Бриг «Россия», разведенные мосты, узнаваемые архитектурные символы Петербурга, перо Жар-птицы и русские орнаменты. Заставка к трансляции праздника выпускников «Алые паруса–2026» стала визуальным прологом, задала тон, настроение и художественный язык главной ночи лета.

Фото: 5-tv.ru

В этом году визуальный стиль объединил традиции русской декоративной культуры, сказочность, открыточные виды города, современные цифровые технологии и превратил каждую деталь в единый художественный образ. Часть элементов выполнена вручную, также были использованы классическая анимация и трехмерная графика.

«Главные герои концепции открывающей заставки — невероятной красоты город и бриг „Россия“. Мы изобразили виды и элементы архитектурного Санкт-Петербурга. В узор литых оград мостов органично вписали логотипы организаторов проекта „Алые паруса“. Белоснежный бриг „Россия“ своим появлением в акватории Невы запускает орнаментальную „проекцию“ по всему городу.

В этом орнаменте синтезированы самые узнаваемые стили русской декоративной росписи — гжель и хохлома — добавили свои вариации и получили уникальный рисунок. Он легкими мазками растекается волнами под кормой корабля, заполняет собой каналы и улицы Северной столицы, отражается в окнах.

Визуальный ряд строится на контрасте воздушности и масштаба: почти невесомые, как перо Жар-птицы, элементы сочетаются с мощными, монументальными и величественными образами», — рассказала заместитель директора программ и маркетинга Пятого канала, руководитель Управления маркетинга Ольга Оганезова.

Орнаментальные элементы, которые напоминают традиционные русские узоры, создают ощущение рукотворности, тепла и культурной преемственности. Это не просто декор — это визуальный код, связывающий современность с наследием.

Цветовая палитра выстроена вокруг закатных оттенков белых ночей, дополненных яркими акцентами ключевого цвета «Алых парусов». Эта палитра формирует эмоциональное состояние и одновременно подчеркивает торжественность момента.

Фото: 5-tv.ru

Особое внимание уделено движению: «невидимая» камера словно скользит сквозь пространство и вовлекает зрителя внутрь происходящего. За счет этого создается эффект присутствия и постепенного погружения в атмосферу праздничного города. Заставка не просто открывает трансляцию — она становится частью повествования и вводит в мир, где реальность переплетается со сказкой.

На финальных кадрах изображение выстроено как портал с декоративной рамкой, обрамленной изящным орнаментом.

В центре — белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами. Он представлен не просто как корабль, а как символ, почти мифологический образ. Его масштаб подчеркнут архитектурным окружением и мягкой перспективой: бриг словно выходит из глубины кадра и направляется к зрителю. Арочная композиция создает дополнительный визуальный ритм. По городской легенде, если влюбленные спустятся под арку по каменным ступеням Эрмитажного мостика к воде и загадают желания, их союз будет долгим, а чувства обязательно взаимными.

Фото: 5-tv.ru

Эффект «двойного портала», созданный двумя арками, усиливает ощущение перехода: из детства — во взрослую жизнь, из мечты — в реальность.

Графика праздника «Алые паруса» становится не просто заставкой, а полноценным визуальным манифестом. Это история о мечте, рассказанная языком цвета, света и формы. История, в которой каждый выпускник узнает себя — на пороге нового пути.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.

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