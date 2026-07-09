В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Причиной могло стать возгорание на крыше здания.

В торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге объявили пожарную тревогу. Из здания оперативно вывели всех посетителей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, причиной могло стать возгорание на крыше здания. По данным МЧС города, 9 июля в 16:10 поступило сообщение о возгорании в административном здании на Итальянской улице, 19, в Центральном районе города. Позднее пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2.

Информации о пострадавших пока не поступало. Для борьбы с огнем задействованы 35 сотрудников МЧС и семь единиц специальной техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Ставрополь, загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. По информации регионального управления МЧС России, возгорание произошло на 1085-м километре федеральной дороги в Аксайском районе. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Движение транспорта на участке трассы сохранялось в обычном режиме.

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