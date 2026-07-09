Опубликованы кадры с места обнаружения тел пропавших в Тыве девочек

Фото, видео: MAX/МЧС Республики Тыва/id1701037466_gos; 5-tv.ru

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Дети исчезли 1 июля в Кызыле.

Появилось видео с места обнаружения тел двух 12-летних школьниц, пропавших в Республике Тыва в начале июля. Видео опубликовало МЧС республики в канале в мессенджере МАКС.

Одну из девочек нашли в воде недалеко от села Сукпак Кызылского района. Вторую обнаружили в акватории Енисея возле села Ийи-Тал Улуг-Хемского района — примерно в 94 километрах ниже по течению от места, где ранее были найдены личные вещи школьниц. Личности погибших уже установлены.

С начала поисковой операции водолазы Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России выполнили 12 точечных погружений. За это время специалисты обследовали более 5,5 тысячи квадратных метров дна реки Енисей в поисках пропавших 12-летних девочек.

Две жительницы Кызыла исчезли 1 июля. По данным следствия, вечером они вышли из дома и направились в сторону улицы Колхозной, после чего перестали выходить на связь. Спустя сутки на берегу одной из проток Енисея обнаружили их мобильные телефоны и обувь, которые позже опознали родители.

По факту исчезновения девочек ранее было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кызыле сотрудники полиции разыскивали 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома и перестала выходить на связь. В МВД по Республике Тыва сообщили, что девочку удалось найти. По данным ведомства, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В полиции также отметили, что девочка воспитывается в неполной семье и ранее уже неоднократно уходила из дома.

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