Песков: Россия принимает все необходимые меры для защиты интересов страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Высказывание пресс-секретаря президента РФ стало ответом на заявление Трампа о возможных поставках Украине технологий для производства ЗРК Patriot.

Россия делает все необходимое для безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту «Вестей», комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа.

«Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», — сказал Песков.

Глава Белого дома допустил, что США могут передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, Киев быстро наладит выпуск перехватчиков после получения необходимых объяснений по технологии производства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил о поставках Украине со стороны западных стран не только вооружения, но и токсичных химических веществ. По его словам, иностранные государства игнорируют сообщения о возможном применении таких веществ в зоне СВО.

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