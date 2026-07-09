«В Москве много пафоса»: где будет рожать гимнастка Дина Аверина

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Появиться на свет ребенку спортсменки поможет врач с 30-летним опытом.

Четырехкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина будет рожать первенца в Нижнем Новгороде. Об этом она рассказала в интервью изданию Peopletalk.

Спортсменка не хотела, чтобы ее ребенок появился в столице России. Она считает, что в Москве слишком много пафоса, хоть и понимает, что в этом мегаполисе есть хорошие клиники, в которых рожают, например, звезды. Но для такого важного события гимнастка все же выбрала малую родину.

«В Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач, профессор с опытом больше 30 лет», — уточнила Аверина.

К тому же она привыкла много времени летом проводить в родных краях: в доме и на свежем воздухе. А еще там есть бабушки, дедушки и сестры, которые будут помогать с малышом.

Отцом ребенка является олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Они с Диной познакомились в 2024 на телешоу, где знаменитости в паре с профессионалами соревнуются в фигурном катании.

В июле 2025 года пара узаконила свои отношения.

Для Авериной это будет первый ребенок, а у Соловьева есть сын Александр, который родился в первом браке с фигуристкой Екатериной Лобановой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Соловьев хочет парные роды с Авериной. Он заявил, что настоящий мужчина должен быть поддержкой своей любимой женщине даже в роддоме.

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