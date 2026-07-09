Истребитель F-16 загорелся и совершил аварийную посадку на острове в Греции

Фото, видео: kathimerini.gr; 5-tv.ru

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Истребитель летел с военной авиабазы Араксос.

Военный самолет F-16 Военно-воздушных сил Греции загорелся во время выполнения полета и был вынужден экстренно приземлиться на острове Закинф, расположенном у западного побережья страны. Об этом сообщил телеканал ERT.

«В четверг днем на Закинфе произошла аварийная посадка истребителя F-16. По имеющимся данным, истребитель загорелся, и пилот совершил аварийную посадку в аэропорту острова», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что пилот благополучно пережил инцидент и не получил травм.

По информации издания Kathimerini, истребитель летел с военной авиабазы Араксос. Предварительно, причиной происшествия могла стать неисправность шасси, однако окончательные обстоятельства случившегося еще предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолет. По данным The New York Post, инцидент произошел рядом с паромной переправой Манхэттена и терминалом Skyport. На борту воздушного судна находились восемь человек, к месту происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Всех находившихся в гидросамолете эвакуировали.

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