Космический зефир: астрономы нашли две планеты легче сахарной ваты

Фото: 5-tv.ru

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Однако жить на них невозможно.

Астрономы обнаружили необычные гигантские планеты с экстремально низкой плотностью. Исследователи сопоставили их вес с весом сахарной ваты. Подробности о находке уникальных небесных тел сообщило издание Metro.

Группа исследователей под руководством доктора Джорджа Дрансфилда из Оксфордского университета идентифицировала два объекта, получивших названия TOI-791 b и TOI-791 c.

Эти экзопланеты располагаются на расстоянии 1100 световых лет от нашей системы и относятся к редкому классу «супер-пуффов».

Несмотря на габариты, сопоставимые с Юпитером, их масса ничтожно мала. Плотность Юпитера в 28 раз превышает показатели TOI-791 c и в 35 раз больше, чем у TOI-791 b.

По словам Дрансфилда, такие планеты напоминают огромные шары из пены, которые могли бы всплывать в любой жидкости.

«Они также имеют плотность, схожую с пеной для бритья. По крайней мере, пена для бритья белая, а не розовая, и неприятна на вкус», — отмечает астрофизик, предостерегая от ассоциаций со съедобными сладостями.

Открытие было сделано с помощью телескопа ASTEP, расположенного на антарктической станции Конкордия. Ученые полагают, что атмосферы этих гигантов состоят преимущественно из легких газов — водорода и гелия.

Жизнь в таких условиях невозможна. У планет отсутствует твердая поверхность, а газовая оболочка слишком разрежена.

Интересной особенностью системы является орбитальный резонанс. Пока внутренняя планета совершает пять оборотов вокруг звезды, внешняя успевает сделать три.

Исследователи предполагают, что такие объекты формировались в областях протопланетного диска, где газа было значительно больше, чем твердых частиц. Это позволило им вырасти до огромных размеров при наличии крошечного ядра.

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