Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Международный союз современного пятиборья отменил все ограничения, действовавшие в отношении российских спортсменов. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По словам Дегтярева, накануне Международная федерация волейбола допустила российские команды к участию в соревнованиях. Министр спорта добавил, что процесс возвращения российских атлетов на международную арену продолжится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Решение принято в преддверии квалификационных турниров к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028 в Доломитовых Альпах. В МОК заявили, что все атлеты должны иметь равный доступ к участию в соревнованиях, а ограничения, введенные в феврале 2022 года и марте 2023 года, больше не действуют.
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