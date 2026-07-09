В Ростовской области загорелся двухэтажный рейсовый автобус

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Пожарные уже приступили к тушению общественного транспорта.

Рейсовый двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Москва — Ставрополь, загорелся на обочине трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на 1085-м километре федеральной трассы в Аксайском районе. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Несмотря на пожар, движение транспорта на участке трассы не перекрывалось. Для пассажиров направили резервный автобус, который продолжит запланированный маршрут.

К ликвидации возгорания привлекли две единицы специальной техники, также в тушении пламени участвуют восемь сотрудников МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края после атаки украинских беспилотников произошел пожар на промышленном предприятии.

Усиление возгорания и распространение огня на резервуары с горючими материалами стало причиной того, что жителей ближайших домов эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения.

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