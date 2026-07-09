Фото: © РИА Новости/Анатолий Фаламов

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Лодка, в которой они находились, перевернулась в 25 километрах от ближайшего населенного пункта.

Четыре человека пропали на реке Алдан в Якутии. Об этом сообщила Служба спасения Республики Саха на официальном сайте.

«Сегодня, 9 июля, в 16:37 часов поступило сообщение о происшествии на реке Алдан. По данным начальника Алданского поисково-спасательного отряда А. В. Гришина, примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян произошло опрокидывание моторной лодки «Обь», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что в плавсредстве находились пять человек. После того как лодка перевернулась, лишь один из них смог самостоятельно выбраться на берег. О том, что произошло с остальными, неизвестно.

Специалисты уже приступили к поисково-спасательной работе. Для этого задействовали две лодки из поселка Хатыстыр и еще две лодки из поселка Угоян.

Были найдены вещи, которые могли принадлежать пропавшим людям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Предгорном округе Ставропольского края обнаружили тело четырехлетнего мальчика, который пропал у реки Кума.

До этого было найдено тело трехлетней девочки. Вместе дети вышли из дома без сопровождения взрослых 8 июля и отправились к водоему.

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