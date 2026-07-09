«Секс-штаммы»: в Британии зафиксировали эпидемию половой инфекции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Заболевание часто мимикрирует под обычное пищевое отравление.

В Великобритании наблюдается серьезный рост заболеваемости бактериальной инфекцией шигелла, которая вызывает тяжелую диарею и в некоторых случаях передается половым путем. Об этом сообщило Metro.

Согласно данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) и Университета Кембриджа, патоген становится практически невосприимчивым к современным антибиотикам. Это делает его крайне опасным для общества.

Эксперты подчеркивают, что наиболее активно штаммы распространяются среди мужчин, имеющих секс с мужчинами*. По информации ведомства, за прошлый год число случаев, вероятно связанных с сексуальными контактами, увеличилось до 2560.

«Мы находимся в положении, когда болезнь практически не поддается воздействию лекарственных препаратов», — отметила профессор Кейт Бейкер.

Специалисты выяснили, что передающиеся половым путем варианты шигеллы перемещаются между носителями гораздо быстрее, чем обычные формы инфекции.

Исследование, представленное в научном журнале The Lancet Infectious Diseases, показало, что «секс-штаммы» преодолевают расстояние в среднем 117 километров, в то время как не связанные с половыми актами бактерии — лишь 46 километров.

Шигелла часто мимикрирует под обычное пищевое отравление, но в отличие от него симптомы в виде спазмов, лихорадки и расстройства кишечника могут мучить пациента неделю и дольше.

Врачи рекомендуют использовать средства защиты при интимной близости, тщательно мыть руки и тело после контактов, а также воздерживаться от секса при малейших признаках недомогания.

Также важно помнить, что человек остается заразным для окружающих в течение целого месяца после заражения.

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