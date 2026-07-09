США нанесли удар по территории АЭС «Бушер» в Иране

Фото: www.globallookpress.com/ MFA Russia

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Обмен огнем нарушает меморандум о мире, подписанный в середине июня.

В результате удара США по Ирану снаряд упал на территорию Атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом сообщило издание Irna со ссылкой на замглавы губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханиан.

Соединенные Штаты атаковали около 90 целей в Иране. Один из снарядов упал территорию АЭС.

«В продолжение атак американского врага и нарушения меморандума о прекращении войны, сегодня в полдень ударам американского врага подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции», — отметил Джаханиан.

Также удары пришлись на военную базу Чагадак и рыболовный пирс. По предварительной информации, жертв нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран ударил по четырем базам США на Ближнем Востоке. Это стало ответом на атаки со стороны Соединенных Шататов. Удары проводилась при помощи беспилотников и ракет. В результате были уничтожены «инфраструктура и важные объекты» на базах Кэмп-Арифджан и Али Аль-Салем в Кувейте, а также на базах Джуффейр и Шейх-Иса в Бахрейне.

Обмены ударами нарушили мирный меморандум, который эти два государства меньше месяца назад, 18 июня.

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