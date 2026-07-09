Минздрав Белгородской области опроверг слухи о порносъемках в больнице

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Автор фейка уже удалил пост.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников назвал ложью информацию о том, что в Волоконовской центральной районной больнице якобы снимали порнографию и принуждали к этому персонал. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первоисточник уже удалил тематический пост и признал, что новость была основана исключительно на слухах. Один из сотрудников больницы, упомянутый в обсуждениях, подал иск о защите чести и достоинства», — сообщил Иконников.

Он подчеркнул, что никаких обращений от правоохранителей в администрацию ЦРБ не поступало. Министр добавил, что подобные домыслы оскорбляют всех медработников региона, которые круглосуточно спасают жизни.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что несколько сотрудников якобы снимали откровенный контент в стенах больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Диана Шурыгина может превратиться из обвиняемой по делу о порнографии в потерпевшую.

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