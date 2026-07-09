Создает хаос: принца Гарри наградили едким прозвищем из-за конфликтов

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Сотрудники королевского двора уже устали от поведения герцога Сассекского.

Сотрудники королевского двора дали принцу Гарри и его дяде принцу Эндрю издевательское прозвище «Герцоги Хазард» (Hazard — в переводе с английского «опасность») из-за постоянных проблем, которые они создают монархии. Об этом сообщило Mirror.

По словам королевского эксперта Кейт Мэнси, это имя закрепилось за членами семьи, так как их появление всегда сопровождается хаосом и организационными трудностями.

«Так их называли придворные, потому что за обоими постоянно следует беспорядок. Каждый раз, когда упоминаются их имена, у сотрудников дворца вспыхивают сигналы тревоги, ведь это два главных препятствия для короля в период его правления», — отметила она.

Очередной приезд герцога Сассекского в Великобританию в июле для подготовки к играм Invictus Games в Бирмингеме лишь подтвердил обоснованность такого прозвища. Между представителями принца и Букингемским дворцом вспыхнул спор по поводу проживания.

Гарри рассказал, что ему предложили комнату в резиденции, но позже отозвали приглашение. В свою очередь, источники в окружении короля Карла III заявляют, что команда принца пропустила установленный дедлайн для ответа.

В результате Гарри был вынужден искать жилье самостоятельно. Также он напомнил об отсутствии должной полицейской защиты, из-за которой он не привез в страну Меган Маркл и детей.

Сотрудники короля уже устали от непредсказуемости герцога Сассекского. По мнению экспертов, поведение Гарри стало цикличным.

За несколько недель до поездки его представители начинают выпускать сообщения о возможных визитах внуков к королю, за которыми неизменно следуют публичные разбирательства из-за охраны.

Несмотря на проигрыш в суде по вопросу предоставления автоматической защиты полицией, герцог продолжает настаивать на этом праве.

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