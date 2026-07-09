МИД РФ даст ответ на высылку российских атташе из Рима

Фото: www.globallookpress.com/Giuseppe ''Pino'' Fama

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В Италии были задержаны два человека, которых подозревают в якобы шпионаже в пользу нашей страны.

МИД РФ даст ответ на высылку двух российских военных атташе из Рима. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Россия даст соответствующий ответ», — прокомментировали в министерстве.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что два военных атташе РФ должны покинуть территорию этого европейского государства в течение трех дней.

Это произошло после задержания двух итальянцев, которых подозревают в якобы шпионаже в пользу России.

Военный атташе — аккредитованный участник дипмиссии. При этом он является официальным представителем вооруженных сил своей страны. Он поддерживает контакты между министерствами обороны двух государств и легально собирает военную и политическую информацию о стране, в которой работает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский МИД заявил решительный протест послу Швеции в Москве Анне Кристине Тересе Юханнессон. Поводом стало недавнее нападение на здание дипмиссии РФ в Стокгольме. Инцидент произошел в ночь на 2 июля.

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