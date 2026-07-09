«Называйте меня дурой»: Лолита разрешила критиковать себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка готова пойти на многое ради лучшего результата.

Певица Лолита Милявская рассказала, что во время студийной работы готова спокойно принимать любую критику, если это помогает добиться лучшего результата. Об этом артистка сказала на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге.

«Я приходила и говорила: меня можно ругать. Называйте любыми словами — „тупая“, „дура“, „неритмичная“. Что угодно!», — поделилась Лолита.

Милявская не скрывает своего восхищения тем, как молодежь чувствует звук и выстраивает вокальные партии.

Сейчас Лолита активно экспериментирует со звучанием и уже подготовила к релизу четыре коллаборации. Имена двух исполнителей известны — это Александр Фоменков, выступающий под псевдонимом Mavik, и рэпер ICEGERGERT (Георгий Гергерт). Личности еще двоих коллег артистка пока держит в секрете.

Ранее автор песен «Тату» Сергей Галоян раскритиковал вокальные данные участниц группы. Он заявил, что Лена Катина разучилась петь, а голос Юлии Волковой сломан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.