Третий пункт африканского турне: Сергей Лавров прилетел в Мозамбик

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее глава МИД РФ посетил Нигер и Эфиопию.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл сегодня в Мозамбик. Это уже третий пункт его африканского турне. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.

В Ниамее накануне министр провел переговоры с участниками Альянса государств Сахеля — помимо Нигера туда входят Буркина-Фасо и Мали. Лавров и лидеры этих стран подписали декларацию, где говорится о наличии сговора между Украиной, Францией и террористическими группировками региона.

В совместном документе подчеркивается, что все стороны осуждают такие деструктивные действия, направленные на подрыв стабильности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке усиления роли Африки в международных делах, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности. Россия выступает за реформирование структуры организации, уделяя главное внимание «мировому большинству».

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