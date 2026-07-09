Неприличное поведение: принц Эндрю шокировал певицу Харриет Джеймс откровенным вопросом

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

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Артистка дала отпор, поэтому брат британского короля посчитал ее грубой.

Брат британского короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, позволил себе крайне бестактный вопрос во время званого ужина более 20 лет назад. Своим любопытством он шокировал Харриет Джеймс, экс-солистку коллектива Pearl. Об этом сообщило Mirror.

По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 33 года, а опальному принцу — 45 лет. Певица вместе с супругом была приглашена на встречу в окрестностях Йорка.

Несмотря на официальный статус мероприятия и строгий дресс-код, поведение представителя монархии оказалось далеким от этикета. Харриет вспомнила, что Эндрю прибыл в джинсах и кардигане, а сев напротив нее, сразу спросил: «Со сколькими людьми вы спали?»

Пораженная такой прямолинейностью, женщина не растерялась и ответила: «Вы не можете спрашивать меня об этом! А со сколькими людьми спали вы?»

Эндрю был удивлен подобной смелостью со стороны собеседницы и назвал ее вопрос недопустимым. Эти воспоминания вошли в новую автобиографию исполнительницы под названием «Что сделала Харриет».

Ранее СМИ уже отмечали, что принц отличается специфической манерой общения, которую эксперты называли проявлением неоправданной грубости.

В последнее время бывший герцог Йоркский старается не привлекать к себе лишнего внимания на фоне прошлых скандалов. Недавно его заметили на конных соревнованиях в Сандрингеме, где он пытался остаться неузнанным, скрываясь за солнцезащитными очками.

Тем не менее, присутствие принца на семейных мероприятиях расценивается журналистами как знак поддержки со стороны короля и других родственников. Представители Эндрю пока никак не прокомментировали откровения, опубликованные в мемуарах Джеймс.

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