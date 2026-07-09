«Химия накопилась»: состояние Лерчек перед судом резко ухудшилось

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Жених блогера признался, что токсичный препарат спровоцировал сильные боли в животе и тошноту.

Самочувствие Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, серьезно ухудшилось на фоне предстоящего возобновления судебного процесса. Об этом рассказал ее жених Луис Сквиччиарини.

«1 и 2 июля у нас прошла восьмая химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект», — сообщил аргентинский танцор в личном блоге.

По его словам, Валерию ждет суточная таргетная терапия, во время которой ее, как правило, сильно тошнит, даже несмотря на мощные противорвотные препараты. При этом блогер продолжает заниматься бизнесом — выпускает косметику и одежду, чтобы содержать четверых детей. Именно эта активность породила волну хейта и обвинений в симуляции страшного диагноза.

Примечательно: как сообщило РИА Новости 8 июля, суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу блогера уже 10 июля.

«В пятницу будет рассмотрен вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу Чекалиной», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное преследование Лерчек по делу об отмывании средств было приостановлено именно из-за тяжелого недуга. Ее бывший супруг Артем Чекалин получил семь лет колонии, а сама блогер больше года провела под домашним арестом, где и родила четвертого ребенка от Луиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи разрешили Чекалиной участвовать в судебных заседаниях по уголовному делу.

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