Бывшего полицейского задержали за зверскую расправу над родными супруги

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В правоохранительные органы обратились соседи.

Бывший полицейский Евгений Утесов обвиняется в убийстве родителей и бабушки своей жены в Таганроге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По версии следствия, Утесов зарезал своего тестя ножом, а женщин застрелил из ружья «Сайга». Причиной трагедии стал спор о разделе имущества в ходе развода. Утесов и его жена, депутат Таганрогской городской думы, когда-то владели совместным бизнесом.

Инцидент произошел в частном доме. Соседи, заметив пожар и услышав выстрелы, сообщили в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела. Старшая жертва была 84 лет, родителям жены подозреваемого — 60 и 64 года.

Утесов скрылся на автомобиле серого цвета, в котором находился его отец Леонид. После случившегося бывший полицейский позвонил матери, сказав, что с ним все в порядке и он дома в Ростове. Там его задержали бывшие коллеги. Отец подозреваемого до сих пор не найден.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина зарезал свою сестру на востоке Москвы. После этого расчленил ее тело. Трагедия произошла во время бытовой ссоры.

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