Названа цель пресеченной диверсии в Москве: какие планы были у СБУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности предотвратила беспрецедентную по дерзости серию терактов.

Одной из целей пресеченной в столице диверсии была дискредитация спецслужб России. Об этом в видео, опубликованном ФСБ России, рассказал директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Федеральная служба безопасности предотвратила беспрецедентную по дерзости серию диверсий, в ходе которой украинские агенты планировали убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ с помощью дрона-камикадзе.

Кадры оперативной съемки и признания задержанного оказались в распоряжении 5-tv.ru. Геннадий Подлесный детально разобрал механику преступления.

«Вскрытый план диверсии заключался в том, что исполнитель вместе со своими сообщниками снимал квартиру в Москве и организовывал наблюдение за объектом будущей диверсии. Устанавливалась специальная видеокамера. Куратор, который организовывал все это преступление, мог контролировать все этапы подготовки», — пояснил эксперт.

По данным ведомства, задержанный гражданин России 1978 года рождения был завербован Службой безопасности Украины в феврале 2026 года в Днепре, где проживал с семьей после отбытия срока за кражу и разбой. Под угрозой уголовного преследования супруги его заставили пройти стрелковую и взрывную подготовку, после чего отправили в РФ по маршруту Кишинев — Ереван — Минеральные Воды.

В столице агент действовал по классической шпионской схеме — снял квартиру с видом на дом жертвы, оснастил ее камерами для удаленного контроля, а для конспирации приобрел накладные усы, бороду и очки.

Целью был сбор графика передвижения военного. Финалом должно было стать убийство с воздуха — как только офицер подходил к подъезду, в него должен был врезаться дрон с самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами. Для оттачивания навыков киллеру предстояла дополнительная стажировка в Киеве под надзором западных инструкторов.

При обыске у фигуранта изъяли взрывчатку массой 600 граммов, средства маскировки и телефон с детальной перепиской, подтверждающей подготовку теракта. Сейчас задержанный дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании жительницы Мариуполя, осужденной на 13 лет за шпионаж в пользу ГУР Украины.

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