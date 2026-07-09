Найдено тело четырехлетнего мальчика, пропавшего у реки Кума

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Накануне он ушел из дома с трехлетней сестрой.

В Предгорном округе Ставропольского края обнаружили тело четырехлетнего мальчика, который пропал накануне у реки Кума. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 8 июля двое малолетних детей — трехлетняя девочка и ее четырехлетний брат — вышли из дома без сопровождения взрослых. Они отправились к реке Кума, которая находится рядом с их домом в станице Суворовской.

Вскоре после начала поисков в русле реки нашли тело девочки с признаками утопления. Поиски мальчика продолжались с участием спасателей и волонтеров.

Позднее тело второго ребенка обнаружили в реке. Оно застряло в корягах. По предварительным данным, у мальчика также имеются признаки утопления.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства трагедии, допрашивает очевидцев и выясняет, как дети смогли уйти к водоему без взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тела мужчины и ребенка обнаружили в Иркутской области. Предположительно, они утонули во время туристического сплава.

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