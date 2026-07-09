В Кисловодске поступила угроза о минировании больницы и санатория

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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Экстренные службы проводят проверку.

Экстренные службы проверяют городскую больницу Кисловодска и санаторий МЧС после сообщений о минировании. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности наших жителей. В данный момент проводится тщательная проверка всех объектов», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее в центральную районную больницу Кировского округа Ставрополья поступило сообщение о минировании. Это сообщил глава округа Николай Новопашин.

Прежде ложный вызов остановил выступление певца Олега ЛСП в ледовом дворце «Олимп» в Краснодаре. Служба охраны объявила эвакуацию и призвала зрителей «бежать как можно дальше». Для проверки территории к месту приехали представители спецслужб. Многие собравшиеся не стали дожидаться возобновления концерта и отправились домой.

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