«В разы больше работать»: актриса Фомина про трудности карьерного роста женщин

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В киноиндустрии, так же как и во многих других сферах, все еще встречается сексизм.

Женщине в так называемых мужских профессиях нужно больше трудиться, чтобы доказать свой профессионализм. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Маруся Фомина на Международном кинофестивале «Сделано женщиной».

Артистка отметила, что и в современном мире все еще существует сексизм. Особенно ярко он проявляется в сферах, которые всегда были более закрытыми для прекрасного пола.

«Женщине, которая занимается, по мнению большинства, мужским делом, ей там надо в два раза больше работать. А красивой девочке надо в десять раз больше работать, чтобы доказать, что она, в общем-то, не просто там какая-то несерьезная», — отметила Фомина.

Она призналась, что и в киноиндустрии встречается подобное явление. Актриса и сама с ним сталкивалась.

«Я лично сталкивалась с тем, что на площадке «светики» (осветители. — Прим. ред.) первое время, пока не доказала делом, воспринимали меня несерьезно, потом мы уже здоровались за руку. Ну, а мальчики — «свои», — вспоминала артистка.

Однако такое отчасти стереотипное поведение позволяют себе далеко не все, подчеркнула знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, блогеров в киноиндустрии и музыкальной сфере считают непрофессионалами. Об этом рассказала интернет-знаменитость Карина Кросс, которая столкнулась с предвзятостью со стороны актера Никиты Волкова.

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