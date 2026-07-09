«В детстве была любимая Буренка»: Гуров о том, почему не ест пирожки с мясом

Илья Гуров не ест пирожки с мясом, в детстве бабушка убила его любимую корову

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Память о дружбе с бабушкиной коровой и ее потере стала для певца психологической травмой.

Певец Илья Гуров не ест пирожки с мясом после того, как в детстве бабушка пустила его корову на начинку. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «На деревню дедушке 2».

В ранние годы музыкант жил в деревне под Рязанью и не понаслышке знает, что такое загородный быт. У его бабушки были куры, собаки, и даже корова по имени Буренка. Последняя стала маленькому Илье настоящей подругой, но их дружба прервалась печальным образом. Однажды мальчик не застал любимую корову и спросил у родственников, где она — те придумали отговорку.

«Я смотрю — коровы нет. Мне сказали, что ее увезли к ветеринару», — вспомнил Гуров.

Вскоре Илья узнал страшную правду. В тот день на стол подали пирожки с мясом — будущий певец с удивлением спросил, откуда взялась начинка, ведь никто не ездил за мясом в город. Когда он спросил об этом бабушку, та ответила коротко — «от Буренки».

По словам Гурова, ему было очень плохо — из-за психологической травмы он даже пытался стать вегетарианцем, но ограничился воздержанием от пирожков с мясом.

Ранее Гуров высказался о Криштиану Роналду, который так и не стал чемпионом мира.

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