«Не воспринимают всерьез»: актриса Фомина про сексизм в кино
Актриса Фомина: в киноиндустрии все еще существует сексизм.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Артистка лично сталкивалась с предвзятым отношением к женщинам на работе.
Сексизм в современной киноиндустрии все еще существует. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Маруся Фомина на Международном кинофестивале «Сделано женщиной».
Артистка отметила, что ее такое неприятное явления, как сексизм, тоже коснулось.
«Я лично сталкивалась с тем, что на площадке «светики» (осветители. — Прим. ред.) первое время, пока не доказала делом, воспринимали меня несерьезно, потом мы уже здоровались за руку. Ну, а мальчики — «свои», — пояснила Фомина.
Однако она подчеркнула, что такое не происходит повсеместно и является скорее стереотипом, с которым периодически ей приходилось сталкиваться. Особенно это ярко выражено в сферах, где женщина занимается условно мужским делом.
«Ей там надо в два раза больше работать, а красивой девочке надо в десять раз больше работать, чтобы доказать, что она не просто там какая-то несерьезная», — уверена актриса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Карина Кросс столкнулась с предвзятым отношением со стороны актера Никиты Волков. Она отметила, что в киноиндустрии и музыкальной сфере к блогерам относятся с недоверием, считая их непрофессионалами.
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