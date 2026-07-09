Слэмы, фаеры и свадьбы: в Удмуртии стартовал музыкальный фестиваль «YLетай»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зрители приезжают со всей страны, порой преодолевая по несколько тысяч километров.

Современные технологии подарили нам возможность слушать любую музыку в любой точке мира. Но почему-то каждый год тысячи людей все равно едут на одно конкретное поле в Удмуртии, чтобы стоять под палящим солнцем, жить в палатках и слушать то, что уже давным давно есть в телефоне. Видимо, некоторые вещи невозможно скачать — их нужно прожить. Как начался легендарный рок-фестиваль «YLетай» — увидел корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Под стук колес на «YLетай». За рулем, на поезде, самолетами на крупнейший рок-фестиваль в самое сердце Удмуртии. Огромному полю и небу, кажется, мало места от тягучего баса и гитарных рифов. Палаток столько, что пестрит в глазах.

Работают сразу три сцены, рок на любой вкус на протяжении пяти дней фестиваля. И тысячи поклонников. Они только приехали со всей страны и уже ставят ирокезы, примеряют стильный мерч, оценивают меню фуд-корта и бегут на звуки первых аккордов. И вот уже нет ни поля, ни леса, ни границ — есть только музыка.

«Много групп классных, которые нравятся, атмосфера классная, люди в первую очередь — как будто мы становимся одной большой семьей», — поделились зрительницы.

«Тут другая атмосфера и место. Полностью отключаешься от домашнего быта. Полностью погружаешься, когда сюда приезжаешь. Мы 2000 километров почти сюда едем», — рассказали другие зрители.

Фестивалю 19 лет, и это по-прежнему площадка, которая буквально служит взлетной полосой для молодых артистов.

«Замысел прост: здесь приветствуются группы, поющие на русском языке, ну и такой ориентир на русскую культуру, на русскую поэзию. Чтобы был противовес какой-то вот этой поп-культуре», — пояснил генеральный продюсер фестиваля «YLетай» Станислав Непогодин.

«Ария», «Калинов мост», «Серьга», «Пилот», «Алиса», Вячеслав Бутусов — этот список можно перечислять до бесконечности. 120 групп русского рока — лайн-ап мечты меломана под палящим солнцем.

«Ты начинаешь от жары прям в какой-то момент плыть, но ты же должен держать лицо. Ты же должен быть артистом. С меня вообще пот лил градом. Приходилось скакать, прыгать, у меня глаза щипало», — рассказали музыканты группы «Vere Dictum» Сергей Толстухин и Никита Секацкий.

И фестиваль только разогревается. Уже сегодня начнет работу главная фестивальная сцена РЕН-ТВ, где выступят лучшие. Сет «Пикника» будет длиться 70 минут — только хиты.

«Нового — не дай боже, потому что, представляете, вы идете на концерт любимой группы, и они не исполняют любимые песни, а исполняют что-то новое», — сказал музыкант, лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Испытание для фанатов — не сорвать голоса. И для артистов: половина группы «Пикник» — музыканты еще одного коллектива, «Инкогнито». Сначала выступить на одной сцене, выдохнуть и снова к зрителям.

«Фестиваль „YLетай“ не только для меня, но и для многих музыкантов, для зрителей — это чуть ли не главное событие лета», — поделился музыкант, участник группы «Пикник»Станислав Шклярский.

Ну а сейчас и ждать не надо. Слэмы, огни фаеров, первые браки в фестивальном ЗАГСе, еда на костре и живой, улетный звук, который не передаст ни один стриминг, ни одни наушники.

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