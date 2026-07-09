Всероссийский парад семьи объединил полмиллиона участников по всей стране

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шествия прошли в 200 городах от Калининграда до Камчатки.

Самые важные слова в жизни человека часто звучат первыми — мама, папа, семья. Накануне их повторяли тысячи раз в Москве, Петербурге и еще в сотнях городов страны. Всероссийский парад семьи объединил всех, для кого родные люди — это главная ценность. О том, как страна отметила праздник любви и верности — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Слова, которые звучат здесь отовсюду, и мелодия, знакомая каждому.

Оркестр, рисунки на асфальте, костюмы и флаги. «Россия — семья семей» — слова, уже ставшие девизом этого праздника. О своих родных здесь рассказывают с гордостью.

«У нас пять мальчиков, одна девочка. Это Петя, он пятый, это Артемий», — рассказала многодетная мать Елена Малашенко.

Это главный семейный праздник. В Москве, на ВДНХ, одно из самых масштабных шествий в стране. Десять тысяч человек собрались на этой площадке без сомнений ради будущего.

Этот парад объединяет тысячи семей — красивая традиция. Вот в такой огромной колонне идут не случайные участники, а люди, которые связаны между собой. Бабушки, дедушки, родители и их дети. Все те, кто хранит любовь и верность.

Именно так выглядит одна из важнейших идей страны сегодня — единство.

— У ребенка две ручки: чтобы одной держаться за папу, а второй за маму!

— Как вы так держитесь на роликах с ребенком?

— Опыт!

Поделиться им точно могут многодетные родители — 12 из них получили приглашения сюда специально для награждения.

«Ну это правда, семья — большое счастье. Мы очень рады быть здесь, видеть другие семьи» — поделилась многодетная мать Ирина Познукова.

«Практика показывает, что приезжают люди из Владимира, Рязани, из Твери, люди вот из Камчатки прилетели специально на парад семьи», — рассказал председатель общественного движения «Семья», координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин.

Но ехать в Москву не обязательно. По всей стране — полмиллиона участников, 200 городов от Калининграда до Камчатки. В каждом регионе — такие разные, но в то же время похожие семьи.

В Нижнем Новгороде парад проходит по главным улицам города вплоть до Кремля. Здесь те, с кого хочется брать пример.

«Познакомились студентами, поженились после окончания института, и вот живем шестьдесят первый год», — поделились супруги из Нижнего Новгорода Людмила Лещинер и Константин Эпштейн.

И все-таки это в первую очередь духовный, церковный праздник. На литургиях по всей стране благословили тысячи семей.

«Это основа и государства, и основа вообще любой жизни человека. Господь благословил первых людей создать семью. Негоже человеку быть одному», — сказал директор центра духовной культуры и образования Красногвардейского благочиния иерей Виктор (Матяшов).

Победителям конкурса от президента — 60 семьям из 43 регионов страны — в Москве подарили по пять миллионов рублей. И парад, и награждение прошли на ВДНХ не случайно.

«Здесь всегда много лет собирали все то, чем гордится наша страна. И не случайно, что лучшие семьи России сегодня будут выходить на эту сцену, находятся сейчас в этом зале», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того, организаторы парада семьи подписали обращение к министру труда с просьбой сделать 8 июля официальным выходным. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова уже поддержала инициативу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.