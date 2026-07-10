Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 13 по 19 июля.

Неделя начинается на убывающей Луне, и до вторника еще есть время завершить дела по дому, избавиться от долгов, разобрать шкафы и кладовые, закрыть неприятные разговоры.

Новолуние 14 июля — это время эмоционального обновления и закладки новых планов, особенно в сфере дома и семьи. Идеальный момент для загадывания желаний, касающихся приобретения недвижимости, создания или пополнения семьи. Оба светила в уютном знаке Рак высвечивают наши первостепенные потребности в питании, отдыхе и безопасности, помогают обеспечить комфортную жизнь себе и своим близким. Ощущается потребность в любви и понимании. Проявите заботу о тех, кто вам дорог, наведите уют в своем жилище, и по возможности — проведите этот день в спокойной обстановке. Вода и природа приносят наибольшую пользу и исцеление не только для тела, но и для души.

С 15 июля растущая Луна во Льве запускает старт нового лунного цикла и переключает энергию на творчество и активность. Планы, намеченные сейчас, реализуются намного легче. Однако, в ближайшие пару дней лучше сосредоточиться на индивидуальном проявлении — на том, что зависит только от вас. Групповые проекты и совместная работа могут буксовать и утомлять.

Меркурий находится в ретроградном положении и еще не успел отдалиться от Солнца. Его положение в Раке обостряет интуицию и дает повышенный интерес к семейным делам. Способ взаимодействия с окружающим миром и людьми базируется на интеллектуальной и эмоциональной подаче. Отличный повод для душевных разговоров с членами семьи и с людьми, с которыми прежде контакт был затруднен. Мы начинаем видеть то, что раньше пропускали. Приходят озарения насчет людей или ситуаций. Именно поэтому многие из нас начинают возвращаться к делам, которые забросили или сделали неправильно. Это время отлично подходит для переосмысления целей, изучения рынка недвижимости, котировок акций, экономических вопросов, но для окончательного совершения сделок ждем следующую неделю.

В любви и во взаимоотношениях преобладает конфликтный фон с непредсказуемым исходом. Венера, пребывая в Деве, находится не в самой сильной позиции, а разногласия с Марсом и Ураном добавляют сложностей. Импульсивность становится высокой, возможны вспышки ревности или придирчивости ко второй половине. Важно осознавать свои порывы и взять эмоции на особый контроль. Будьте дипломатичны в общении и избегайте чрезмерного давления и выяснения отношений, особенно если речь идет о романтическом периоде. При этом, возможны неожиданные знакомства или резкий сдвиг в делах, касающихся финансов, партнерства, раскрытия и применения своих талантов. Не рекомендуется идти на поводу у спонтанных финансовых решений или радикальных преображений внешности.

При этом, хорошо налаживать отношения с людьми или родственниками старшего поколения, обращаться за протекцией к начальству и в государственные органы. Марсу в Близнецах покровительствует Сатурн, создавая тем самым благоприятные условия для продвижения по карьере, проявления инициативы в профессиональной сфере, повышения квалификации, разработки бизнес-проекта. Эффективна любая интеллектуальная деятельность, изучение техник тайм-менеджмента, планирование путешествий, разработка программы тренировок в спортзале.

Таким образом, в эти дни отлично впишется выполнение повседневных и бытовых дел, наведение порядка, а также активный и здоровый образ жизни.

Овен — гороскоп на неделю

Овны всю неделю склонны к беспокойству и суетливости, что усиливает нервозную обстановку и склоняет к ошибкам в документах. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны из-за мелких недоразумений. Не перенапрягайтесь на работе, а уделите внимание здоровью, сосредоточьтесь на бытовых делах или составьте рацион здорового питания. Восстановить баланс сил поможет свежий воздух и глубокое дыхание. Это хороший период для реорганизации работы или распорядка дня.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов тянет к развлечениям, шопингу, флирту и любовным приключениям. Контроль утерян, а вместе с ним и значительные суммы денег. По природе вы склонны накапливать ресурсы, и такое положение дел вызывает дестабилизацию равновесного состояния. Воздержитесь от участия в азартных играх и любых финансовых спекуляциях. Только при правильной оценке своих возможностей вы легко пройдете этот период. А вот приобретение навыков актерского мастерства доставят вам и окружающим истинное удовольствие.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам дома не сидится. Ну и не надо. Тем более, что существует вероятность семейных конфликтов или навалившихся домашних дел. Еще и эмоциональная чувствительность возрастает. Поэтому важно проявлять тактичность в отношениях с близкими. Обсудите вместе назревшие проблемы и составьте семейные планы. Хорошо проводить генеральную уборку и освобождаться от ненужных вещей. Прекрасная летняя пора зазывает на прогулку в парк, чтобы получить эмоциональный заряд и избежать стрессов.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков воображение усиливается, а концентрация внимания снижается. Активность подсознательных процессов мешает отдаться деловой сфере и насущным делам. Лучше посвятить время отдыху, творчеству и духовным практикам. Будьте бдительны и аккуратны во всем, что касается транспортных средств, контактов, документов, новых знакомств. Не забывайте ставить машину на сигнализацию, остерегайтесь телефонных мошенников и не подписывайте сомнительные бумаги. Свободное время посвятите восстановлению душевного равновесия, сну и йоге.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, начинайте действовать активно, но не в плане денежных операций. Это не самое удачное время, чтобы поддаваться авантюрным настроениям и проводить разноплановые финансовые сделки. Всю неделю вы склонны к спонтанным и необдуманным тратам. Только рациональный подход к деньгам позволит продержаться на плаву в этот период. Благоприятное время для творческих проявлений в коллективных проектах.

Дева — гороскоп на неделю

Трудолюбивые Девы могут ощущать недостаток трудолюбия, лень и апатию. Придется пересмотреть свои планы и отложить шумные развлечения. Возможны задержки и сложности в организационных делах и при взаимодействии с государственными структурами. Звезды предоставляют вам возможность отдохнуть и спокойно обдумать дальнейшие шаги. Хорошие дни для начала диеты, оздоровительных мероприятий, очищения организма, избавления от пагубных привычек. Ваше усердие будет обязательно вознаграждено.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, как прирожденные правоведы, будут искать лазейки в законах. Однако судебные разбирательства, как и путешествия, лучше отложить. Пришла пора расслабиться дома, на даче или в ближайшем санатории. Звезды рекомендуют вам наслаждение тишиной и покоем. Переосмыслите свою жизненную философию и отпустите беспокойство о том, что находится вне вашего контроля. В этом случае вы запустите период дальнейших позитивных преобразований.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам захочется перемен и новых ощущений. Что ж, действуйте! Но следует избегать потенциально опасных мест или сомнительных предложений по вложению капитала. Не стоит в данный период заключать кредитные договоры, одалживать деньги и совершать прочие сделки. Лучший способ пройти эту неделю — это отправиться в поход с компанией проверенных друзей. Все сложные вопросы найдут свои решения неожиданно и снимут с вас бремя забот.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам сложно найти компромисс и прийти к обоюдному согласию в личных и деловых отношениях. Возможен разлад с начальством или конфликтные ситуации с вышестоящими организациями. Время встать на паузу в отношениях и не спешить с принятием важных решений. Не стоит подписывать новые договоры и юридические документы. Зато внимание и забота по отношению к любимому человеку запустит в личной жизни приятные и долгожданные перемены.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов возможна рабочая командировка или деловая поездка в другой регион. Будьте аккуратны в высказываниях, при оформлении документов и налаживании контактов с представителями других верований и культур. Также воздержитесь от излишней строгости или надменности по отношению к своим коллегам, ведь в будущем вам может понадобиться их помощь и поддержка. Излишняя предосторожность, но оперативность в принятии решений позитивно скажется на результате вашей деятельности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, если вас перестали вдохновлять хобби, творческие проекты и другие увлечения, то поможет смена деятельности. Такой подход активизирует новые нейронные связи и переключает на позитивный настрой. Дорогостоящие покупки способны истощить ваш бюджет, поэтому отложите пока посещение бутиков. Во время спортивных тренировок рекомендуется соблюдать меры предосторожности и дозировать нагрузку. Для обретения веса в бизнесе вам необходима здоровая конкурентоспособность и демонстрация своих талантов.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам конфликтные ситуации с членами семьи или партнерами способны омрачить чудесные летние дни. Не будьте слишком придирчивы к окружающим. Природа наделила вас духовной силой, качествами сострадания и милосердия ко всему живому. Переключитесь на сильную сторону своей натуры. Для ремонта, хозяйственных закупок, покупки недвижимости и земельных участков это не самое удачное время. Лучше плывите по течению в ожидании приятных приключений.

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