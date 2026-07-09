С оторванной рукой в коробке: фермер бросил рабочего умирать на обочине дороги

Фото: 5-tv.ru

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Также у жертвы были раздроблены ноги.

Владелец фермы бросил своего рабочего на обочине дороги с оторванной рукой. Из-за чего мужчина скончался. Об этом сообщило Daily Mail.

Трагедия произошла в Италии, когда 31-летний индийский рабочий, трудившийся на плантациях без официальных документов, попал под сельскохозяйственную машину. Агрегат оторвал мужчине руку и раздробил ноги.

Вместо того чтобы немедленно вызвать медиков, 39-летний фермер погрузил раненого и его супругу в машину, вывез их к дороге и оставил там.

Рядом с истекающим кровью рабочим злоумышленник положил коробку, в которой находилась отделенная конечность. Жертва была госпитализирована только спустя долгое время.

Однако через двое суток он скончался от критической потери крови. Судмедэксперты подчеркнули, что если бы помощь была оказана оперативно, пострадавший с большой вероятностью остался бы жив.

В ходе судебного процесса фермер пытался оправдаться временным помутнением рассудка. Он заявлял, что «потерял голову» при виде обильного кровотечения и не желал смерти сотруднику.

Тем не менее прокуратура настаивала на 22 годах тюрьмы, обвиняя фермера в умышленном убийстве с возможным злым умыслом. Однако его приговорили к 16 годам заключения за непредумышленное убийство.

Разбирательство спровоцировало массовые протесты индийских рабочих в Италии и дискуссии о рабских условиях труда иностранцев.

Маурицио Ландини из профсоюзной федерации CGIL отметил, что этот случай обнажил систему эксплуатации, где люди воспринимаются лишь как заменяемые детали механизма. Представители обвинения уверены, что приговор станет важным шагом в борьбе с злоупотреблениями в аграрном секторе страны.

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