Врачи перепутали опухоль мозга у подростка с плохой осанкой

Фото: 5-tv.ru

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Более года пациент страдал от мигреней и головокружений.

Две агрессивные опухоли головного мозга были диагностированы 14-летнему подростку после того, как терапевты долгое время объясняли его головные боли неправильной позой во время компьютерных игр. Об этом сообщило Daily Mail.

Более года подросток из Великобритании страдал от мигреней и головокружений. Однако врачи настаивали на том, что причиной недомогания является сутулость.

Истинный диагноз — медуллобластома — был поставлен только после того, как отец мальчика экстренно доставил его в отделение скорой помощи из-за непрекращающейся рвоты и сильных болей.

У подростка обнаружили сразу два злокачественных образования, что встречается лишь в 1% случаев подобных заболеваний.

Подросток уже перенес сложную операцию по удалению более крупной опухоли и теперь готовится к изнурительному курсу лечения. План восстановления рассчитан на год и включает в себя специализированную протонную терапию и химиотерапию.

Отец мальчика выразил глубокое разочарование действиями медиков, которые несколько раз выписывали ребенку лишь упражнения для осанки и средства от тошноты, называя состояние пациента обычным желудочным гриппом.

Семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, так как отец был вынужден оставить работу каменщика, чтобы ухаживать за сыном.

Несмотря на запущенность случая, эксперты дают оптимистичный прогноз. Показатель выживаемости при медуллобластоме составляет около 80%.

Сейчас мальчик заново учится стоять на одной ноге под присмотром физиотерапевтов и надеется со временем вернуться к занятиям футболом и нормальной жизни.

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