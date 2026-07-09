«Вербуют молодежь»: ветеран госбезопасности о терроризме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В последние годы России приходится сталкиваться с активной противоправной деятельностью иностранных спецслужб.

Организаторы террористических актов часто вербуют молодых, даже несовершеннолетних людей. Об этом Центру общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказал ветеран органов госбезопасности Олег Хлобустов.

Он уточнил, что в последние годы России приходится сталкиваться с активной диверсиционно-террорестической деятельностью иностранных спецслужб, в том числе и с вербовкой наших граждан.

«Нередко ставка делается на людей либо молодых, в том числе несовершеннолетних, либо на людей, которые попадают в какую-то зависимость именно от так называемых кол-центров, которые действуют с территории Украины», — отметил эксперт.

Он добавил, что для этих целей используются возможности современных технологий: гаджеты и интернет.

В качестве примера он привел пресеченный недавно террористический акт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Там исполнительницей была молодая девушка. Сперва сотрудник спецслужбы Незалежной притворился, что она его интересует как объект романтической симпатии. И лишь со временем раскрыл истинные цели — использование ее в качестве исполнительности теракта. Общались они через мессенджер WhatsApp*.

Девушка была задержана и заключена под стражу в качестве меры пресечения. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Государственная измена».

Также ветеран госбезопасности отметил, что многие завербованные люди, которые не попадают в руки правосудия, не заканчивают ничем хорошим. Например, недавно, по его словам, поступила информация о том, что подозреваемая в покушении на украинского предпринимателя в Монако Анастасия Берюзовская была найдена убитой.

«Большинство исполнителей террористических актов, они ликвидируются для того, чтобы спрятать концы, что называется, в воду», — подчеркнул Хлобустов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России совместно с МВД РФ и Росгвардией задержали восьмерых участников террористической ячейки. Они занимались подготовкой вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.