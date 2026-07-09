Сиамские близнецы не выжили: 16 детей-маугли нашли в полуразрушенном доме

Фото: 5-tv.ru

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Условия их содержания были хуже, чем у домашнего скота.

Из полуразрушенного дома были спасены 16 детей, которые содержались в условиях хуже, чем домашний скот. Однако, как выяснило следствие, их мать также родила сиамских близнецов, которые не смогли выжить. Об этом сообщило Mirror.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей в возрасте от полутора до 18 лет в помещении площадью чуть более трех квадратных метров, заваленном фекалиями.

Генеральный прокурор американского штата Огайо охарактеризовал увиденное как «чистое зло». Он отметил, что пленники напоминали диких животных. Некоторые из них не умели разговаривать, а совершеннолетняя девушка не могла даже написать свое имя.

«Условия были ужасными. Дети выглядели как практически одичавшие звери», — подчеркнул прокурор.

Семерых пострадавших немедленно госпитализировали, при этом двоих пришлось доставлять в клиники на вертолетах из-за критического состояния.

В ходе расследования дела «дома ужасов» также вскрылись новые факты. Задержанная мать в 2022 году родила сиамских близнецов. Девочки, у которых были общие грудная клетка и лица, скончались в тот же день.

Власти квалифицируют происходящее как «внутрисемейное» дело, не исключая, что часть детей могла появиться на свет в результате инцеста. Всего под стражу взяты четверо взрослых — родители детей-маугли и бабушка с дедушкой. Им предъявлены обвинения в создании серьезной опасности для жизни несовершеннолетних.

Следователи полагают, что семья с 2008 года постоянно переезжала из округа в округ, чтобы избежать проверок со стороны социальных служб и не оставлять медицинских записей.

Шериф округа признался, что даже скотина в их регионе содержится в более достойном виде.

В настоящее время четверо обвиняемых находятся под стражей, а суд назначил им залог в размере 300 тысяч долларов каждому.

Власти подчеркнули, что приоритетом сейчас является физическое и психологическое восстановление детей, которые находились в заточении около четырех лет. Выясняется вопрос о том, контактировали ли государственные органы с этой семьей ранее.

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