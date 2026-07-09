«Понимала, что его хотят ликвидировать»: детали допроса пособницы ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Девушка следила за российским военным на протяжении трех месяцев.

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал видео допроса 24-летней пособницы Вооруженных сил Украины (ВСУ), следившей за российским военным. Девушка понимала, что цель ее нанимателей — убийство офицера, но продолжала слежку.

Она рассказала, как в 2024 году списалась со своим старым знакомым, которого знала еще в 2020 году. Тот рассказал девушке, что живет на Украине, а раньше работал на киевские спецслужбы и выполнял в их интересах разведку на территории РФ. Фигурантка заявила, что тоже хочет помогать ВСУ.

«Я изъявила желание помогать, сказала, если что — обращайтесь», — рассказала она.

Через мессенджер WhatsApp* с девушкой связался куратор — в ходе телефонного разговора он расспросил собеседницу о биографии. Тестовым заданием стал сбор интернет-адресов заведений общественного питания в центре Санкт-Петербурга. Как ранее сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчина притворялся влюбленным и имитировал отношения.

Когда девушка сказала куратору, что хочет переехать к нему, тот ответил, что это «сложно» сделать сразу, и убедил ее работать на украинские спецслужбы в России, обещая переезд на Украину в будущем. В октябре 2025 года пособнице поставили задачу отправиться в Москву, поставить камеру в съемной квартире и на протяжении трех месяцев следить за офицером армии России, который жил напротив.

Операция по задержанию россиянки стала частью мероприятий ФСБ по предотвращению масштабной серии терактов в отношении российских военнослужащих и объектов Минобороны РФ. Фигурантка признала вину. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и государственной измене, девушку отправили под стражу.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ