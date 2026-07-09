Какой анализ нужно сдавать женщинам раз в пять лет: важно знать

Женщины раз в пять лет должны сдавать анализ на вирус папилломы человека

Фото: © РИА Новости/Анастасия Макарычева

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Эта процедура помогает выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

Женщинам в возрасте от 21 до 49 лет необходимо один раз в пять лет проходить тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) в рамках диспансеризации. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Ильи Баланина.

Глава ведомства уточнил, что эта процедура включена в программу оценки репродуктивного здоровья населения, которую жители России могут проходить ежегодно.

В рамках первого этапа профилактического осмотра пациентки в возрасте от 18 до 49 лет посещают акушера-гинеколога и сдают базовый перечень анализов.

В случае обнаружения отклонений или при наличии медицинских показаний по итогам первичного обследования, женщину направляют на второй этап диспансеризации.

По словам Ильи Баланина, на этой стадии могут быть назначены дополнительные исследования, включая ПЦР-тесты для возрастной группы 30–49 лет, ультразвуковую диагностику, а также рекомендована повторная консультация у профильного специалиста.

Важность таких мероприятий обусловлена тем, что группа ВПЧ включает около 200 типов вирусов. Несмотря на то что многие из них не представляют серьезной опасности, определенные штаммы значительно повышают вероятность возникновения онкологических патологий. В частности, они могут спровоцировать развитие рака шейки матки.

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