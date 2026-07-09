Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Меньше всего спиртных напитков выпивают жители Северного Кавказа.

Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума: по итогам последних 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. Об этом сообщило РИА Новости.

По подсчетам агентства, которое исходило из статистики, это самый низкий уровень кризисных 1997–1998 годов. Тогда значение держалось на отметке 7,6 литра.

С начала текущего года россияне сократили употребление спиртного на 0,44 литра. При этом потребление по стране распределено неравномерно: меньше всего алкоголя выпивают жители на Северном Кавказе, а больше всего — в Свердловской области (9,98 литра на человека за год).

Как ранее писал 5-tv.ru, главным поставщиком водки в Россию стала Латвия. В первые три месяца 2026 года прибалтийское государство доставило алкоголя почти на 200 миллионов рублей.

Второе место по поставкам водки в Россию занимает Испания, которая привезла продукта практически на 40 миллионов рублей. Третье место заняла Грузия, водку которой поставили в Россию на сумму 15 миллионов рублей.

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