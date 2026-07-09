На макушке скакал по лестнице: китайский акробат попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он проскакал на макушке 40 ступенек по лестнице.

Кто действительно дружит с головой, теперь можно узнать в Книге рекордов Гиннесса. В нее попал житель Китая, который смог буквально на макушке — без помощи рук и ног — проскакать по лестнице целых 40 ступенек. Ему нельзя было касаться опоры и делать паузы дольше пяти секунд.

С красными от напряжения глазами китаец все-таки покорил эту высоту. Предыдущий рекорд держался более десяти лет и составлял 36 ступенек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США в больнице Miami Valley Hospital штата Огайо 17 медсестер родильного отделения одновременно забеременели. Сотрудницы находятся на разных сроках (от 12 до 35 недель). Для некоторых это первый ребенок, у других уже есть дети. Руководитель отделения рассказала, что о беременностях узнавали постепенно в течение нескольких месяцев. Это рекорд для больницы: в 2019 году одновременно беременны были 11 сотрудниц. Н

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