Су-35С прикрыл действия ударной авиации «Востока». Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Летчики совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.
Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнил боевое дежурство в зоне спецоперации в интересах группировки «Восток». Цель — прикрытие вертолетов армейской авиации при ударах по пунктам дислокации подразделений ВСУ.
Летчики совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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