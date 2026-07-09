Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ufficio Stampa; 5-tv.ru

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Альянс собирается выделить Украине деньги на вооружение.

В Анкаре, куда Зеленского пустили только как наблюдателя за саммитом НАТО, прошло несколько встреч, где бывший актер выступил в привычной для себя роли попрошайки. Трамп, якобы, пообещал дать лицензию на производство ракет Patriot, госсекретарь Рубио заявил, что Штаты помогут бить вглубь России. Да и в целом, вся эта встреча Североатлантического альянса была пропитана духом русофобии. Из Анкары передает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вот, ради чего они собирались, ради чего перекрывали дороги и заклеивали натовской символикой улицы Анкары. На итоговой пресс-конференкии Трамп объявил: милитаристские Штаты станут еще более милитаристскими.

«Мы собираемся в четыре раза увеличить объемы производства боеприпасов ракеты Patriot и Tomahawk. И сегодня мы объявили о новых оборонных инвестициях на сумму три миллиарда долларов с американскими компаниями», — отметил Дональд Трамп.

Американские компании теперь серьезно заработают. Но такие объемы обычно говорят о подготовке к войне. Неожиданно. Почти так же — как встреча с президентом Сирии, которую на саммите провел американский президент.

Да в этот раз все необычно. Слишком мало времени для крупного саммита — два дня. Слишком короткая итоговая декларация — всего шесть пунктов (обычно — десятки). И дату следующей встречи еще не определили. Но что осталось неизменным — крайне антироссийская позиция и поддержка Украины. Члены НАТО должны платить. Вот Германия платит. И кается перед своими гражданами.

«Мы не хотим разжигать войну. Я хочу обратить внимание граждан Германии, которые нас критикуют — мы делаем это не для того, чтобы продолжать войну, а для того, чтобы ее закончить», — объяснил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Это главный лейтмотив саммита: больше денег на войну. Премьер Чехии раскрыл суть настроений в Анкаре.

«Какова атмосфера? Все говорят о войне, все говорят о вооружении, и я вчера вообще ни разу не услышал слова «мир», — отметил председатель правительства Чехии Андрей Бабиш.

Так не о мире они собрались говорить. А о собственном военном превосходстве. А для некоторых глав это еще и повод выделиться на фоне остальных. Макрона прохожие заметили ща привычным зданием.

«Макрона могли узнать по таким примерно черным очкам. Примерно в этом месте он решил пробежаться. Рядом отель, где он разместился, тут — Семенлер парк. Французский президент сказал „бонжур“ и побежал вот по этой дорожке», — показал корреспондент.

Много ли пробежал французский президент? Мы спросили у очевидцем, которые тут по догу службы.

Во время бега, наверняка, о расходах на оборону думал. Потому что когда вернулся, подтвердил — Франция в опасности, он раскошелится и спасет Францию.

«Мы, французы, уже несколько лет выступаем за то, чтобы европейцы защищали и развивали европейскую оборонную промышленность. И мы сейчас тратим на нее гораздо больше!» — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

О России здесь постоянно говорили, в основном к контексте основной угрозы для НАТО. Но были и совсем странные заявления. Вот, например, Рубио отвечает на вопрос о террористических ударах Украины.

«Способность Украины бить вглубь России — это то, что изменилось в последней время.

Русским стало труднее защищать свое воздушное пространство. И мы надеемся, это приблизит переговоры о завершении войны», — говорил на полях саммита госсекретарь США Марко Рубио.

А еще они продолжили увеличивать военные расходы. Все то же. И все тот же Зеленский рядышком с альянсом. На главное заседание его не пустили, на торжественном ужине дали меню на болгарском языке… Зато удалось встретится с итальянским премьером и председателем Евросовета. И главное — с Трампом.

Американская пресса пишет, перед этим разговором Зеленский отверг мирный план американского президента.

Судя по выражению лица Зеленского после встречи, глава Белого дома все-таки вернул свой план обратно.

Но при этом заявил, что Украина могла бы ракеты Patriot, если их научить.

Возможно… Другой вопрос: как долго бы у нее это получилось…

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