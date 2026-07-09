Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Депутат Якубяк обратился к главе киевского режима, заявив, что именно Варшаве он обязан жизнью.

Тема Украины уже довольно сильно надоела всем на Западе. Член польского сейма Марек Якубяк, обращаясь к Зеленскому, напомнил, почему главарь киевского режима до сих пор летает по миру и выпрашивает деньги.

«Хочу сказать господину Зеленскому, который в последнее время ведет себя очень высокомерно по отношению к Польше, что если бы не Моравецкий и если бы не Дуда, я не знаю, дружище, был бы ты вообще жив», — заявил Якубяк.

Отношения Варшавы с Киевом обострились на фоне героизации нацистов на Украине. Тем более что наличие нацизма и фашизма в Незалежной уже признают даже в Европарламенте. Там флаг запрещенной бандеровской УПА* даже рвали прямо на трибуне. Депутат от Польши, которая и устроила акцию, добавила, что на данный момент не видит никакой моральной разницы между прославлением СС и запрещенной УПА.

* — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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