АЭС в иранском Бушере осталась целой после массированных ударов со стороны США

Фото: www.globallookpress.com/Ahmad Halabisaz

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Американские военные в ночь на 9 июля атаковали объекты на территории исламской республики.

Ночная атака Вооруженных сил США на провинцию Бушер, где находится строящаяся Россией атомная электростанция, не нанесла ей никакого ущерба. Об этом сообщило иранское агентство NourNews, ссылаясь на чиновника.

По его словам, поводов для беспокойства нет. Однако подробностей о том, какие именно объекты инфраструктуры в регионе подверглись ударам, пока не приводится.

Как ранее писал 5-tv.ru, американские военные в ночь на 9 июля снова начали наносить удары по Ирану, чтобы ослабить его «способность угрожать свободе судоходства» в Ормузском проливе.

По данным иранского агентства Mehr, обстрелу, помимо провинции Бушер, также подверглись портовые города Сирик, Бендер-Аббас и Чабахар, расположенные на побережье Оманского залива и Ормузского пролива. Целями США стали, в частности, иранские радары и средства ПВО, отметило издание Axios.

Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном, которое, по его словам, больше не имеет смысла. Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в подрыве Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

В ночь на среду, 8 июля, американские военные отчитались о поражении более 80 целей на территории исламской республики высокоточными боеприпасами.

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