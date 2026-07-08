Жители Львова взбунтовались против сотрудников ТЦК

Фото: www.globallookpress.com/Vladyslav Musiienko

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Автомобиль «людоловов» окружили и перевернули.

Масштабный бунт против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России. — Прим. ред.) случился в Сыховском районе Львова на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города.

По данным журналистов, конфликт начался после того, как сотрудники ТЦК насильно мобилизовали 20-летнего местного жителя.

Недовольные горожане окружили автомобиль «людоловов», раскачали и перевернули.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизованного со сломанными ребрами держали 18 суток в ТЦК. На инцидент обратил внимание украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

После проверки выяснилось, что этот случай был не единственным. Оказалось, в территориальном центре комплектования на Украине незаконно удерживали шестерых мужчин. Представители омбудсмена смогли добиться их освобождения и направления на медицинское обследование.

По словам Лубинца, мужчина со сломанными ребрами имел основания для отсрочки от мобилизации, так как он единственный ухаживает за пожилой матерью. Несмотря на это, его принудительно удерживали в военкомате.

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