Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Херсонской области — погиб сотрудник скорой помощи
Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Херсонской области
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Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин
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Глава региона Владимир Сальдо пообещал, что киевский режим ответит за совершенное преступление.
ВСУ атаковали больницу в Херсонской области при помощи беспилотника, погиб сотрудник медучреждения. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС.
Как отметил глава области, боевики ударили по станции скорой помощи, повреждения получили две служебные машины и хозяйственная постройка.
«Только что украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ. Удар по больнице и скорым — преступление против людей, которым нужна помощь, и против тех, кто эту помощь оказывает. За это киевский режим обязательно ответит», — написал Владимир Сальдо.
На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
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