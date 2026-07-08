«Не продается»: премьер Гренландии ответил на слова Трампа о захвате острова

Нильсен: слова о контроле над Гренландией не изменят ее принадлежность

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

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Власти острова вновь дали понять, что не намерены менять свою позицию, несмотря на заявления из Вашингтона.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе острова под американский контроль. По его словам, подобные высказывания не повлияют на статус территории. Слова Нильсена приводит агентство Reuters.

«Гренландия не продается <…> Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого», — заявил Нильсен.

Глава правительства также подчеркнул, что власти острова рассчитывают на уважение территориальной целостности и права жителей самостоятельно определять свое будущее.

Поводом для заявления стали слова Дональда Трампа, который вновь выразил мнение, что Гренландия должна находиться под контролем США. Вслед за этим премьер-министр Дании Метте Фредериксен также напомнила, что остров не является предметом продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гренландия рассматривается властями США как одна из стратегических целей на фоне проблем с обеспечением пресной водой в отдельных американских регионах.

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