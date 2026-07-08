Трамп намекнул на «исчезновение» нового руководства Ирана и покушение на свою жизнь
Трамп намекнул на исчезновение руководства Ирана и покушение на свою жизнь
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Фото: Reuters/Yves Herman
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Глава Белого дома полагает, что стал для исламской республики «целью номер один».
Новое руководство Ирана может исчезнуть в рамках противостояния страны с США и Израилем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Анкаре.
При этом, глава Белого дома уверен, что администрация исламской республики хочет заключить сделку с США, но не знает, как этого добиться.
В то же время, американский лидер признал, что и сам может стать жертвой покушения, так как стал для Ирана «целью номер один».
Ранее президент США допустил захват иранского острова Харк.
По словам Дональда Трампа, в данный момент операция и так оказывает огромное влияние на Иран. Трамп отметил, что за минувшую ночь Штаты вывели из строя остров Тунб и уничтожили дополнительные объекты.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что удары по самым важным объектам пока не наносились. Под этим он подразумевает мосты, электростанции и опреснительные установки.
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