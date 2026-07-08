Российские волейболисты получили допуск к международным турнирам

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Сборные восстановят позиции в мировом рейтинге с прежним количеством очков.

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских сборных и разрешила национальным командам вернуться к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение касается российских спортсменов и технических специалистов во всех дисциплинах волейбола. Команды смогут выступать на турнирах под эгидой FIVB, включая чемпионаты мира и другие официальные соревнования.

В федерации уточнили, что российские сборные восстановят позиции в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое они имели до приостановки учета рейтинговых показателей.

В FIVB отметили, что решение принято после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене действующих ограничений для российских спортсменов и команд.

Вопрос использования российской национальной символики (флага, гимна и других обозначений) пока остается на дополнительном рассмотрении FIVB совместно с Европейской конфедерацией волейбола (CEV).

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