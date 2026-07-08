Появились кадры подготовки к свадьбе Иды Галич в Северной Осетии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Торжество на берегу живописного Мидаграбинского озера в Северной Осетии пока под вопросом.

На берегу живописного Мидаграбинского озера в Северной Осетии продолждается подготовка площадки для свадьбы блогера Иды Галич и ее избранника, бизнесмена Олега Ледвича. Корреспондент 5-tv.ru побывал на месте событий и показал, как идет «стройка».

Здесь работает большая команда специалистов: уже появилась сцена, оборудован переход через ручей, а также устанавливаются деревянные конструкции. Предположительно, они станут частью банкетной зоны и пространства для танцев.

Подготовка к свадьбе блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича вызвала обсуждение среди местных жителей и экологических активистов. Для подготовки площадки, по данным сообщения, использовалась техника, в том числе бульдозеры.

Местные жители и экоактивисты выразили опасения, что проведение работ может негативно сказаться на природной территории Северной Осетии. Сама Ида Галич эту информацию отрицает. Телеведущая считает, что ее праздник пытаются безосновательно сорвать, ведь ее команда не только не стремится навредить окружающей среде, но и намерена оставить после себя более благоустроенное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Вадим Базаев заявил об отсутствии разрешения на проведение свадьбы Иды Галич на территории памятника природы. По его словам, согласование на организацию торжества не выдавалось. Он также сообщил, что ведомство уже проводит проверку, по итогам которой общественность проинформируют о ее результатах.

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