Никитин доложил Путину о штатной работе транспортного комплекса России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Ключевые узлы — аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы — функционируют слаженно.

Транспортный комплекс России продолжает работать в штатном режиме, а основные объекты инфраструктуры сохраняют стабильную работу. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин во время совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы — аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы — функционируют в штатном режиме», — заявил он.

Глава ведомства также сообщил, что министерство принимает необходимые меры для организации поставок топлива в Крым. По его словам, перевозки топливных ресурсов проходят с учетом дополнительных механизмов контроля, в том числе через специальные условия пропуска транспорта.

Никитин отметил, что ситуация в российской гражданской авиации остается управляемой, несмотря на сокращение привычных запасов топлива. При этом авиакомпании продолжают выполнять перевозки: с января по май они обслужили 39,5 миллиона пассажиров.

Кроме того, глава Минтранса рассказал о росте пассажирских перевозок по железной дороге. В июне объем перевозок увеличился на 4% и достиг 115,2 миллиона человек.

Для ускорения доставки топлива транспортным компаниям также предоставляется приоритетный порядок прохождения пунктов пропуска — машины с топливом следуют по «зеленому коридору».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России приняли решение о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива. Ограничение позволит увеличить объемы топлива на внутреннем рынке и улучшить обеспечение потребителей.

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