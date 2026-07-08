Актер из «Реальных пацанов» и «Бати» устроил дебош в плацкарте

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Около трех часов ночи артист начал вести себя агрессивно.

В ночь на 7 июня в плацкартном вагоне поезда, следовавшего по маршруту Москва — Пермь, произошел инцидент с участием 47-летнего актера Михаила Орлова (известен по фильмам «Батя», «Огонь», «Знахарь», сериалу «Реальные пацаны».). Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

Примерно в три часа ночи артист начал вести себя агрессивно: допускал нецензурную брань в адрес пассажиров, включая несовершеннолетних, и не реагировал на сделанные замечания.

Одна из женщин попыталась дать дебоширу отпор самостоятельно.

По прибытии состава на станцию Орлов был передан сотрудникам транспортной полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. По данным 5-tv.ru, артист не сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов. Ему выписали штраф за нахождение в пьяном виде.

При этом представитель Михаила Орлова сообщил, что актер не будет комментировать данную ситуацию.

«Ситуация сильно преувеличена, распространять ее как новость не имеет смысла», — сообщил 5-tv.ru агент артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ставрополе женщина угрожала ножом детям, играющим во дворе многоэтажного дома.

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