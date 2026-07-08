Заново учится дышать: как сеанс иглоукалывания едва не стоил жизни пациенту в Приморье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Мастер, едва не убившая мужчину, продолжает вести прием.

Сеанс иглоукалывания едва не закончился трагически для клиента одного из салонов красоты в Приморье. Из массажного кабинета мужчину увезли прямиком в реанимацию. И сегодня он заново учится дышать. Тем временем, салон работает в привычном режиме. Мастер, которая чуть не отправила пациента на тот свет, продолжает вести прием.

И это далеко не единственный случай в России. Массажисты сейчас осваивают новые практики, даже не зная специфики процедур. О том, когда иглоукалывание не всегда полезно для здоровья, рассказывает корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Виктор Некрытый обратился в этот салон с жалобами на боль в спине. Ему порекомендовали оздоровительный массаж. Результат порадовал клиента — самочувствие действительно улучшилось. Однако на этом лечение не закончилось. Специалист салона, Елена Волкова, предложила пройти еще и сеанс иглорефлексотерапии, который в итоге едва не стоил ему жизни.

«Она мотивировала тем, что после этой процедуры я буду чувствовать себя намного лучше. Я повелся на это, и соответственно, эта процедура была проведена, проведена некачественно. И я потерял сознание практически, меня увезла скорая помощь, я попал в реанимацию, где врачами был установлен диагноз — пневмоторакс», — рассказал пострадавший Виктор Некрытый.

Виктору поставили этот диагноз, потому что Волкова проколола иглой внутренние органы своего пациента. По словам пострадавшего, первые тревожные симптомы появились еще до окончания сеанса.

«Я понял по ее уже мимике, что она сама была растеряна в плане того, что она не ожидала такого эффекта. Она сама поняла, что что-то сделала не так», — вспоминает пострадавший.

Медицинский работник с 34-летним стажем не спешила вызывать скорую помощь. И только после настойчивых требований клиента фельдшеры приехали в «Мастерскую стиля» и сообщили о случившемся его супруге. По словам экспертов, если бы врачи приехали позже, Виктор мог погибнуть.

«При правильном выполнении данной процедуры такое состояние не возникает. А если говорить об опасности, все зоны являются опасными, если не владеть анатомией и не владеть технологией введения игл», — пояснила кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт Елена Коновка.

Пострадавший в итоге добился возбуждения уголовного дела. Елене Волковой и директору заведения — Ларисе Кельзиковой — предъявили обвинение по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконная медицинская деятельность».

По словам пострадавшего, Елена Волкова больше не работает в «Мастерской стиля». Так ли это на самом деле — мы попытались узнать у администрации салона. Однако сотрудники центра красоты почему-то не стали общаться.

Адвокат рассказала нам, что массажистка действительно не имела права проводить процедуру иглорефлексотерапии. Но в причинении вреда здоровью она не виновата.

«Моя клиентка готова нести гражданско-правовую ответственность, что она допустила эту массажистку к этой работе. Мы это признаем. Но то, что массажистка проколола ему легкое — у нас есть заключение государственного эксперта, что это маловероятно», — заявила адвокат Ларисы Кельзиковой Ирина Рогалева.

Решения суда ждет и Виктор Некрытый. Он рассчитывает не только на моральную компенсацию, но и повторное проведение проверок в салоне. Ведь «Мастерская стиля» продолжает работать и принимать клиентов, которые рискуют повторить судьбу пострадавшего.

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